Iğdır sınır hattında 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır sınır hattında 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Gündem 30.12.2022, 07:56
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 12 bin gram metamfetamin ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
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