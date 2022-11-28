İftira ve yalan haber, aslı yok

Kalp Göğüs Cerrahı Metin Çakır'ın sosyal medya adresinden 'Neden 6'lı kasa demiştim? Anladınız mı? paylaşımında A 101 Yönetim Kurulu Başkanı hakkındaki iddiasının gerçek olmadığı Turgut Aydın Holding Hukuk tarafından vurgulandı.

İddianın gerçek olmadığına dair şu açıklamada bulunuldu, "Turgut Aydın Holding Başkan Vekili Sayın Ahmet Yaşar Aydın’ın kesinlikle böyle bir beyanatı olmamıştır. Söylenmemiş şeyleri söylenmiş gibi paylaşarak bilerek ve isteyerek yalan üretmektesiniz. Bu nedenle, hukuka aykırı ve suç teşkil eden paylaşımınızı kaldırmanızı rica ederiz."