İETT şoförü yolcuyu önce darbetti sonra araçtan indirdi
İstanbul Fatih'te İETT otobüsünün sürücüsü, tartıştığı yolcuyu önce darbetti sonra araçtan indirdi.
Gündem 13.10.2022, 00:07
Alınan bilgiye göre, Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla sürücü arasında tartışma yaşandı.
Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.
O anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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