İETT otobüsü kaza yaptı
Esenyurt'ta İETT otobüsünün atık toplama kamyonuna çarptı, trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
Gündem 01.02.2022, 22:16
Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, R.K. idaresindeki 34 CVA 709 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.
Her iki araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA
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