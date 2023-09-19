İETT otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
İETT otobüsü Başakşehir'de devrildi, kazada 7 vatandaş yaralandı.
Başakşehir'de İETT otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri geri giderek bir sitenin duvarı ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, otobüsteki biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Devrilen otobüs olay yerine getirilen vinç ve çekicilerin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sokaktan aşağıya doğru geri geri hareket eden İETT otobüsünün kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarpıp elektrik diğerini devirmesi, sonra karşı kaldırımı aşıp toprak zemine devrilmesi yer aldı.
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