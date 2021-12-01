İETT otobüsü ateş topuna döndü
İstanbul Başakşehir'de park halinde bulunan İETT otobüsünün yakıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Gündem 01.12.2021, 08:44 01.12.2021, 08:56
Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan doğalgazlı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri patlama riski nedeniyle yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü, otobüste hasar meydana geldi.
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