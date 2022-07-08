İETT otobüsleri şimdi de birbirine çarptı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcunun yaralandığı bildirildi.
Gündem 08.07.2022, 10:51
Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan 34 VP 6066 plakalı İETT otobüsüne 34 JR 0036 plakalı İETT otobüsü arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.
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