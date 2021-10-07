İETT otobüsleri çarpıştı! İki yaralı
Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu iki yolcu yaralandı.
Gündem 07.10.2021, 19:45
Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden iki İETT otobüsü, Haseki mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan iki yolcuya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Bu arada, kazaya karışan otobüslerden birinin motor kısmından duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Otobüsteki ufak çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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