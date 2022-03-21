İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, gün içinde yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

07.30 Bursa-Kabataş,

07.45 Bandırma-Kadıköy,

08.00 Bursa-Büyükçekmece seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı.

07:00 Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü,

08:30 İstanbul Eminönü- Bursa Mudanya,

09.30 Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü,

09:30 Bursa Mudanya - Armutlu İhlas,

10:00 Armutlu İhlas - İstanbul Eminönü,

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.

Hava şartlarının normale dönmesinden sonra seferlere tekrar başlanacak.