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İdil ile ailesini kurtaran itfaiye ekibi o anları anlattı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekibi,, Hatay'da 13 yaşındaki İdil ve ailesini 14 saat süren mücadele ile enkaz altından kurtardı. O isimsiz kahramanlar, kurtarma anlarını anlattı. Kahramanmaraş Elbistan'da 133 saat enkaz altında kalan Melisa'nın ise, çikolata yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Gündem 26.02.2023, 08:57 26.02.2023, 08:57
İdil ile ailesini kurtaran itfaiye ekibi o anları anlattı

13 yaşındaki İdil, ablası ve anne-babası, Hatay Kırıkhan'da yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı.

Onların yardımına Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ekibi yetişti. O günün isimsiz kahramanları, 14 saat süren kurtarma çalışmalarını anlattı.

İtfaiye eri Ahmet Karabıyık, "Ses aldık içeriden. İlk olay yerine girdiğimiz zaman İdil'in ablası olan 24 yaşındaki Kübra Hanımefendiye sesini aldık, müdahaleler sonucu ekip olarak Kübra'yı dışarıya çıkardık." dedi.

"Ne kadar riskli olursa olsun gözüm o an hiçbir şey görmedi"

Kübra'dan sonra anne ve babası da sağ çıkarıldı. Sıra İdil'i kurtarmaya gelmişti.

"İdil'in sesini aldık fakat İdil enkazın hem çok uç noktasında hem de ulaşılması zor, aynı zamanda çok riskli bir alanda olduğu için zor bir çalışma gerçekleştirdik

Enkazın altında İdil'i kurtarmak için çalışırken orada büyük bir artçı deprem hissettik. Yani evin baya yıkacak kadar yüksek bir sarsıntı hissettik orada. İdil bana 'Abi beni bırak. Kurtulacak gibi değilim. Sıkışan noktalarım çok, kendi canınızı kurtarın.' dedi.

O an bir duygulandım. Onun yerine kendi aile yakınlarımdan birini koydum ve onu orada bırakmak istemedim. Ne kadar riskli olursa olsun gözüm o an hiçbir şey görmedi."

Ekip, genç kızı molozların arasından sağ salim çıkarmayı başardı. Şimdi onlar, en kısa sürede İdil ve ailesini ziyaret etmek istiyor.

Melisa çikolota ile hayatta kaldı

24 yaşındaki Melisa Ülkü de Kahramanmaraş Elbistan'da 133 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Uzun çalışmalar sonucunda kurtarılan genç kızın, sağlık ekiplerine çikolata yiyerek hayatta kaldığını söylediği öğrenildi.

Gönüllü hemşire Semra Türk, "'Melisa, ne yaptın, nasıl yaşadın?' falan dediğimizde, 'Bir tane çikolatam vardı. Zamana yaydım. Hani onu zaman zaman yemiş. Sadece bir çikolatayı. O bir mucizeydi." dedi.

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