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İddia: Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldı

35 yıldır Hürriyet gazetesinde çeşitli kademelerde görev alan Ertuğrul Özkök'ün gazeteden ayrıldığı söyleniyor.

Gündem 09.11.2021, 23:26 09.11.2021, 23:34
İddia: Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldı

Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı aralık 2009’dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök’ün gazeteden ayrıldığı iddia edildi. Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre Hürriyet gazetesi Özkök’le yollarını ayırdı. Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.

Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparken 1986 yılında Hürriyet gazetesine geçen ve Moskova Temsilciliği’ni üstlenen, daha sonra gazetenin Ankara Temsilciliği görevine getirilen Ertuğrul Özkök, 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ne atandı. Erol Simavi’nin 1994 yılında Hürriyet’i Aydın Doğan’a satmasından sonra da bu pozisyonunu koruyan Özkök, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğan Holding’le girdiği uzun ve sert çatışma sürecinin ardından Aralık 2009’da Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Özkök, söz konusu yönetsel operasyondan sonra, gazetenin Doğan Medya Grubu’yla birlikte Demirören Holding’e satılmasını da kapsayan 12 yıllık dönemde Hürriyet’te köşe yazısı yazıyordu.

T24'te yer alan habere göre, Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’ten gönderilme nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında, “Diyarbakır’daki halay görüntüleri” ile “Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi” de yer aldı.

Hürriyet ile yollarının ayrıldığına ilişkin haberlerin teyidi amacıyla Ertuğrul Özkök’e telefonla ulaşılmaya çalışıldı ve mesaj gönderildi, ancak bilgileri teyit eden veya yalanlayan bir yanıt alınamadı. T24’ün başvurduğu kaynaklar ise, ayrılık haberlerini doğruladı.

#Ertuğrul Özkök #Hürriyet
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