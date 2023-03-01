'İçki satıcıları' Kızılay'ı protesto edecekmiş
Alkollü içki satan "Tekel Bayileri" Kızılay'ın üretimini yaparak sattığı maden suyunu satmama kararı aldı.
Gündem 01.03.2023, 17:21
Türkiye genelinde "alkollü icecek" satan bayiler de Kızılay'ı hedef almaya başladı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu: Kızılay maden suyu satmayacağız
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) olarak tekel bayilerinde Kızılay ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.
Maraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi de sattığı ortaya çıktı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) olarak tekel bayilerinde Kızılay ürünlerini satmama kararı aldık. Sizler de içmeyerek destek verin” dedi.
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