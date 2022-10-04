İçki masasında Kuran-ı Kerim'i yırtan zanlılar tutuklandı
Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ile M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.
Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.
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