banner38

İçişleri duyurdu! Zehir tacirlerine 10 ayda büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, bu yılın 10 ayında ele geçirilen eroin miktarının 16 ton 586 kilogram olduğunu bildirdi.

Gündem 28.10.2021, 15:28
İçişleri duyurdu! Zehir tacirlerine 10 ayda büyük darbe

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla topyekun mücadele sonuç veriyor.

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak 2017'de 941 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl bu sayı 314'e gerileyerek yüzde 67'lik düşüş sağlandı. Bu yılın 9 aylık döneminde ise uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 12 düşüşle 104'e kadar geriledi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ve emniyet narkotik ekiplerince bu yılın 10 aylık döneminde 170 bin 327 operasyon düzenlendi, 233 bin 537 kişi gözaltına alındı, bunların 19 bin 978'i tutuklandı.

Bu yıl düzenlenen narkotik operasyonlarında 2020'ye göre yüzde 39, gözaltı sayısında yüzde 31, tutuklu sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.

Ocak-Ekim 2021 döneminde ele geçirilen eroin miktarı yüzde 56'lık artışla 10 ton 639 kilogramdan 16 ton 586 kilograma, skunk miktarı yüzde 42,5'lik artışla 2 ton 246 kilogramdan 3 ton 201 kilograma, bonzai miktarı yüzde 56'lık artışla 1 ton 118 kilogramdan 1 ton 740 kilograma çıktı. Aynı dönemde, uyuşturucu hap miktarı yüzde 175'lik artışla 1 milyon 903 bin 719'dan 5 milyon 233 bin 260 adete, sentetik ecza miktarı yüzde 51'lik artışla 3 milyon 491 bin 25'ten 5 milyon 260 bin 439'a yükseldi.

#içişleri bakanlığı #eroin
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2