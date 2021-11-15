İçişleri duyurdu! İki ilde PKK'ya yönelik dev operasyon başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.
Gündem 15.11.2021, 12:52
Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
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