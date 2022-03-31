İçişleri duyurdu! Eren Kış-32 Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu"nu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 710 personelin katılımıyla 'Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu' başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari'de "Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.
Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ile polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 710 personel 48 operasyonel tim görev aldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.
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