İçişleri duyurdu! Eren Kış-23 Operasyonu için düğmeye basıldı

akanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli bölgesinde barınan teröristleri "ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 personel görev alıyor.

Diyarbakır'da dün başlayan Eren Kış-22 operasyonu kapsamında birlikleri yerinde denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bugün de Tunceli'ye geçerek Eren Kış-23 operasyonu hakkında Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile yerinde bilgi aldı ve komandolarla bir araya geldi.