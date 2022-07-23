İçişleri duyurdu! Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis'te "Eren Abluka-24 (Bitlis-Sallıca- Anadere) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 483 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.