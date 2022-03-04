İçişleri duyurdu: Bir ayda 86 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

"2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik, içeriğinde sonbahar-kış ve Eren Kış Operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda; 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır.Şubat ayı netice itibarıyla uyuşturucu ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Gerçekleştirilen 16 bin 441 operasyonda 21 bin 283 kişi gözaltına alınmış bin 482 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. KADES uygulamamızda 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik ve bu uygulama sayesinde bugüne kadar 325 bin 842 ihbar aldık."