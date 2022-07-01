İçişleri duyurdu! Bin 169 mahalle yabancı ikametine kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirilerek 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı;

1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmıştır

"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."