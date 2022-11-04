İçişleri duyurdu! Amanoslar bölgesinde yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Amanoslar bölgesinde 1216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 operasyonu için düğmeye basıldı.
İçişleri Bakanlığınca Amanoslar bölgesinde 1216 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GEDİK Operasyonu" başlatıldı.
Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Kilis İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis özel harekat ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 1216 personel ve 107 operasyonel tim görev alıyor.
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