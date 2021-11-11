İçişleri duyurdu! 718 güvenlik gücünün katılımı ile operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 718 personelin katılımıyla "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nu için düğmeye basıldı.
Gündem 11.11.2021, 09:46
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hatay'da "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev aldığı belirtildi.
Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev aldığı belirtildi.
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