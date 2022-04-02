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İçişleri duyurdu! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesine göre, 5 milyon erkeğe aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilecek.

Gündem 02.04.2022, 11:31 02.04.2022, 11:40
İçişleri duyurdu! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

81 il valiliğine gönderilen genelgede 5 milyon erkeğe aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500'e çıkarılması, kadın konukevi sayısının arttırılması ve 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleri yer alıyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelgesine göre, 5 milyon erkeğe aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmesi, elektronik kelepçe sayısının 1500'e çıkarılması, kadın konukevi sayısının arttırılması ve 110 bin kolluk personeline eğitim verilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2025 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda hazırlanan genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı ve etkin başarının elde edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik başlıklarından oluşan 5 ana hedef belirlendi.

Bu yılki faaliyet planında 28 alt hedef ve bu alt hedeflere ilişkin 110 performans göstergesi yer aldı.

- Kadın konukevi sayısı arttırılacak

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, kadın konukevlerinin sayısı arttırılacak.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır." hükmü doğrultusunda gerekli takip yapılarak bu yıl içinde ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınma evinin açılması sağlanacak.

Tekerrür eden ve yüksek ya da çok yüksek risk grubu içinde olduğu değerlendirilen vakaların birebir takibi için de mahallinde ilgili kurumların temsilcilerinden risk yönetim ekibi oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.

Boşanma süreci devam eden veya daha önceden hakkında 6284 sayılı Kanun'a göre tedbir kararı bulunan tutuklu/hükümlülerin ceza infaz kurumlarından tahliyeleri esnasında kolluk birimlerine anlık bildirimde bulunulacak ve yeni bir veri entegrasyon sistemi oluşturulacak.

Kadına yönelik şiddet olaylarına karşı etkin mücadele amacıyla 1 Şubat 2021 tarihinde oluşturulan ve tüm kolluk birimlerinde kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu'ndan elde edilen veriler doğrultusunda risk değerlendirme parametreleri her yıl güncellenecek.

- 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

Genelgeye göre, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda erkeklere eğitim verilecek. Bu kapsamda yıl içinde en az 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri, ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin ortaya konulması çalışmaları kapsamında mağdurun korunması amacıyla alınan gizlilik kararları, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca anında uygulanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında eksiklerin tespit edilmesi amacıyla 81 il genelinde İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyetleri incelemede bulunacak.

İZDES heyetlerinin saha çalışması sonucunda elde edecekleri tespit, bilgi, bulgu ve değerlendirmeler, uygulayıcı birimlere sunularak tedbir alınması sağlanacak.

Genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında AFAD Başkanlığınca acil durum planlarının hazırlanması, Göç İdaresi Başkanlığınca yabancı uyruklu kişilere farkındalık eğitimleri verilmesi ve Türkiye'deki hukuksal çerçeve konusunda bilgilendirmeler yapılmasına yönelik tedbirler de yer alıyor.

- Elektronik kelepçede kapasite artırılacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı'na göre, 3,4 milyon kadın tarafından kullanılan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) yıl sonuna dek 5 milyon indirme sayısına ulaşması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 7/24 izleme gerçekleştirilen elektronik kelepçe sayısı 1000'den 1500'e yükseltilerek yüzde 50 oranında kapasitesi arttırılacak.

Genelge kapsamında elektronik kelepçe merkezinde anlık izleme yapılabilen ünite sayısının ise 12'den 24'e yükseltilerek yüzde 100 oranında kapasite artışına gidilmesi öngörülüyor.

- Büro amirliği sayısı arttırılacak, 110 bin kolluk personeline eğitim verilecek

Genelgede Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitesinin daha da artırılacağına işaret edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele şube müdürlüğü/kısım amirliği sayısı 97'den 127'ye çıkarılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliklerine gerekli eğitimler verildikten sonra bin yeni polis takviyesi yapılacak.

Yıl içinde aralarında rütbeli jandarmanın da bulunduğu 110 bin kolluk personeline eğitim verilecek.

Ayrıca Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören tüm öğrenci/kursiyerlere de aynı farkındalık eğitimi sağlanacak.

Kadına yönelik şiddet anında kolluk personelince risk yönetimine dayalı müdahale gerçekleştirilebilmesi amacıyla rehber niteliğinde "Kadına Yönelik Şiddet Vakalarına Müdahale El Kitapçığı" hazırlanarak dağıtılacak.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl/İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının, vali ve kaymakam başkanlığında her üç ayda bir toplanması sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle topyekun mücadeleyi sağlamak için kamuoyu farkındalığını yükseltecek, toplumun çeşitli kesimlerinin (muhtarlar, öğretmenler, sanatçılar, sporcular gibi) desteğini alacak çeşitli kampanya ve çalışmalar düzenlenecek. Mülki idare amirlerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki etkinliğini ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitimlere devam edilecek ve bu yıl içinde tüm kaymakamların eğitim alması sağlanacak.

#içişleri bakanlığı #Genelge
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