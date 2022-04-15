İçişleri Bakanlığından yetimler için iftar
İçişleri Bakanlığı yarın tüm ülkede yetimler için iftar programı düzenleyecek.
Gündem 15.04.2022, 18:51
Alınan bilgiye göre, ramazan ayı süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen İçişleri Bakanlığı yetimleri de unutmadı.
Bakanlık, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle yarın ülke genelinde iftar verecek.
İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek.
Kaynak: AA
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