İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye teftiş için 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı iddialarıyla ilgili teftiş için 8 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Gündem 04.01.2022, 11:35 04.01.2022, 11:44
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Çataklı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırıldığı yönünde iddia ve tespitler üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 hazine ve maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi... 8 kişilik bir heyet var."
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