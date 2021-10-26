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İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile 'PKK' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemek için aldığı tedbirler kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 32 ile genelge gönderdi.

Gündem 26.10.2021, 13:17 26.10.2021, 13:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 32 ile 'PKK' genelgesi

Genelgede, operasyonlarla PKK'nın eylem gerçekleştiremez hale getirildiği, örgütün barındığı, kış üslenmesini geçireceği yaklaşık bin sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiği hatırlatıldı.

Operasyonlarla aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekilen genelgede, kırsalda hareket kabiliyeti kalmayan örgütün daha fazla kayıp vermesinin önüne geçmek amacıyla örgüt elebaşları tarafından mensuplarına kış üslenmesi hazırlıklarına başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.

Genelgede, PKK'nın iş birlikçilerle irtibatı sürdürerek kış üslenmesini şehir merkezlerine yakın yerlerde geçirmeye yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunabileceği, malzeme teminine yönelik çabaların artabileceği vurgulandı.

ALINACAK ÖNLEMLER

Genelgeye göre, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.

Aralarında köy ve dağ yollarının da bulunduğu bölgelerde örgütün lojistik faaliyetine ilişkin şüpheli araçlarda arama yapılacak, buralardaki devriye sayısı artırılacak.

PKK'nın faaliyetlerine karşı istihbarat çalışmalarına ağırlık verilecek, özellikle yayladan dönüşlerde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınması ihtimaline karşın vatandaşlardan yaylada erzak bırakmamaları istenecek.

Kaynak: AA
#içişleri bakanlığı #PKK genelgesi
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