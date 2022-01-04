İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Yurt içi terörist sayısı 156’nın altına indi'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2021'de toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu açıkladı.

Yangın ve sel afet destek hesaplarına yatan bağışların toplamının 1 milyar 245 milyon 870 bin 881 TL olduğunu belirten Çataklı, 2021'de 11 bin 515 afet konutu, 126 iş yeri ile 130 ahırın yapımının tamamlandığını söyledi.

Çataklı, 1960 yılından bugüne tamamlanan konut sayısının ise toplamda 324 bin 411 olduğu bilgisini paylaştı.

2021 yılının tüm terör örgütleri için hüsran yılı olduğunu ifade eden Çataklı, başta terör örgütü PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin 2022'de, 2021'i mumla arayacağını vurguladı.

Hiçbir taşın, hiçbir mağara kovuğunun, hiçbir hücrenin teröristleri kurtaramayacağını ifade eden Çataklı, "Sol terör örgütü mensuplarına, PKK mensuplarına, FETÖ'cülere, DEAŞ mensuplarına ve diğer terör örgütü elemanlarına, sempatizanlarına şunu söylemek isterim. Artık boş hayallerin peşinden koşmayı bırakın. Yıllardır bu örgütlerde nice hayatlar heder oldu, gelinen nokta ortadadır. PKK 40 yıldır silahlı eylem yapıyor. Şu an için geldiği nokta, dağlarda 156'nın altına düşmüştür. Onlar da kovuklarından çıkamıyor." dedi.

1140 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2021 yılında 504'ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapıldığını aktaran Çataklı, yılın tamamında toplamda 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu, bunların 11'inin kırmızı, 2'sinin mavi, 5'inin yeşil, 24'ünün turuncu, 35'inin de gri listedeki teröristler olduğunu söyledi.

YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 156'NIN ALTINA İNDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'unun PKK/KCK, 320'sinin DEAŞ/HTŞ, 11'inin sol terör örgütü mensubu olduğunu ifade eden Çataklı, "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik. Yılsonu itibarıyla örgütün yurt içi terörist sayısı 156’nın altına inmiştir." dedi.

183 TERÖR EYLEMİ ÖNLENDİ

Çataklı, "2021 yılının 12 aylık dönemi ile 2020 yılının aynı dönemi kıyaslandığında silahlı saldırı ve çatışma, sabotaj, kundaklama, taciz atışı, mayın/EYP eylemlerinde yüzde 53’lük azalış yaşanmıştır. 2021 yılında 183 terör eylemi engellenmiştir." diye konuştu.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 215 bin 228 operasyonda, 293 bin 905 kişinin gözaltına alındığını, 26 bin 128 kişinin de tutuklandığını ifade eden Çataklı, şöyle devam etti:

Yapılan operasyonlarda; 57 ton 693 kilogram esrar, 614 kilogram kokain, 5 milyon 975 bin 214 adet ectasy, 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, geçen yıla göre yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilogram skunk, geçen yıla göre yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilogram eroin, geçen yıla göre yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilogram sentetik kannabinoid, geçen yıla göre yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilogram metamfetamin, geçen yıla göre yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yine geçen yıla göre yüzde 98.3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Çataklı, şu an için tespit edilen uyuşturucu kaynaklı ölümlerin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalışla 175'ten 160'a gerilediğini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede 2021 yılında gerçekleştirilen 21 bin 551 operasyonda, 33 bin 150 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Çataklı, 491 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını kaydetti.

Çataklı, "Bu operasyonlarda; 5 milyon 238 bin 844 litre kaçak akaryakıt, 6 milyon 442 bin 364 paket kaçak sigara, 1 milyon 451 bin 466 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir." dedi.

307 KADIN ÖLDÜ

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları hakkında da konuşan Çataklı, 2021 yılında hayatını kaybeden kadın sayısının 307 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Siber suçlarla mücadelede 2021 yılında, 146 bin 167 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını kaydeden Çataklı, tespit edilen 60 bin 41 kişi hakkında yasal işlem tesis edildiğini, gözaltına alınan 1911 kişiden 73'ünün adli makamlarca tutuklandığını söyledi.