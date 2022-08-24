İçişleri Bakanlığı duyurdu! Van'da yeni operasyon için düğmeye basıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı.
Gündem 24.08.2022, 09:59
İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.
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