İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-36 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta başlatılan Eren Abluka-36 (Muş-Malazgirt) Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nda, İl Jandarma Komutanlığı, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 513 personel 38 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.