İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'ya yönelik Mardin'de yeni operasyon
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu başlatıldı.
Gündem 25.04.2022, 10:14 25.04.2022, 10:16
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Eren Abluka-6 Operasyonu'nda 38 timden 569 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.
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