İçişleri Bakanlığı: 39'ü sözde üst düzey, 127 terörist öldürüldü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terörle mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlarda Eylül ayında 39'ü sözde üst düzey toplam 127 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı, yaptığı açıklamada, "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içindeki terörist sayısı bugün 189’un altına inmiştir." dedi.
'Sahil Rüzgarı 2' operasyonları başladı
Çataklı açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Bugün sabah saatleri itibariyle 'Sahil Rüzgarı 2' operasyonlarına başladık 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek.
Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek.
TRT
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