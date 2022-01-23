İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Edepsizliği meşrulaştırdılar"

Bakan Soylu, Gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'e tepki göstererek "Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler" dedi.

Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bu cümle gerekliydi: 'Yaptığı büyük hata, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan derhal özür dilemeli…'' Devlet ve siyaset adabı bunu gerektirirdi. Ancak Kılıçdaroğlu da Akşener de edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler. Milletimiz, bu zilleti ayan beyan görüyor. Men dakka dukka" ifadelerine yer verdi.