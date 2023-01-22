İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayraktar'a ziyaret

Baykar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, İçişleri Bakanı Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden @TC_icisleri Bakanımız @SuleymanSoylu, @Jandarma Komutanımız Orgeneral Arif Çetin, @EmniyetGM Müdürümüz Mehmet Aktaş, @Sahilguvkom Tümamiral Ahmet Kendirli ve beraberlerindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduk. pic.twitter.com/awejALwBdO — BAYKAR (@BaykarTech) January 22, 2023

Söz konusu paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.