İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgelerini havadan inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgelerini havadan inceledi.
Gündem 01.01.2023, 17:57
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve çevresindeki üs bölgeleri ile gözetleme kulelerini havadan inceledi.
Kaval Dağı'ndaki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nden helikopterle ayrılan Soylu, Cudi ve Gabar Dağı ile Bestler Dereler bölgelerinde havadan incelemelerde bulundu.
Bu sırada, kısa süre önce teröristlerden tamamen temizlenen Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Soylu, yapımı devam eden gözetleme kulesi ve üs bölgesi çalışmalarını da havadan izledi.
Kaynak: AA
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