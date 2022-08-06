İçişleri Bakanı Soylu, saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'ı telefonla aradı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Gündem 06.08.2022, 13:33
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu'nun Sarıtaş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini ilettiği bildirildi.
Açıklamada, Soylu'nun, saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını, en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceğini söylediği kaydedildi.
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