İçişleri Bakanı Soylu'dan taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden Arzu Özsoy'un ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.
Gündem 14.11.2022, 15:21 14.11.2022, 15:26
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki terör saldırısında kızıyla hayatını kaybeden Arzu Özsoy'un Bakırköy'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kızı Yağmur Uçar ile yaşamını yitiren Arzu Özsoy'un, Bakırköy Kartaltepe Buhar Sokak'taki babaevini ziyaret etti.
Apartmanın girişinde oluşturulan taziye alanında baba Mehmet Özsoy'a başsağlığı dileyen Bakan Soylu, anne Neşe Özsoy'u da evlerinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Soylu'ya, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de eşlik etti.
Kaynak: AA
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