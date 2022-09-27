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İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: "Katil Demirtaş"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış..." diyerek tepki gösterdi.

Gündem 27.09.2022, 21:52
İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: "Katil Demirtaş"

Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.

Soylu, diğer bir paylaşımında ise Demirtaş'a yönelik, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor. Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK yöneticisi kardeşi sarı torbaya girdiğinde aynı mesajı bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#içişleri bakanı #süleyman soylu #katil demirtaş
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