İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kadıköy'deki patlamaya dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, ''Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an göremedik. Soruşturma yürütülüyor. 30’a yakın kişinin ifadesi alındı. Patlamaların ardı ardına 3 defa olmasının nedeni hem normal tüp hem de oksijen tüpü patlamış'' dedi.

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