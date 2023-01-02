İçişleri Bakanı Soylu'dan "İyi ki varsın Eren" paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu, 2017'de terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.
Gündem 02.01.2023, 00:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.
2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 1, 2023
Rahmetle ve özlemle...
İyi ki doğdun, #İyikiVarsınEren pic.twitter.com/q361vQwjre
Kaynak: AA
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