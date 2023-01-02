İçişleri Bakanı Soylu'dan "İyi ki varsın Eren" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.

2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün...



Rahmetle ve özlemle...



İyi ki doğdun, #İyikiVarsınEren pic.twitter.com/q361vQwjre — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 1, 2023