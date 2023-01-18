İçişleri Bakanı Soylu'dan 14 Mayıs paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs tarihine ilişkin, "Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." mesajını paylaştı.
Gündem 18.01.2023, 18:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.
14 Mayıs
Beyaz İhtilal
Milletin söz sahibi olduğu gün...
Yine 14 Mayıs
Yeter!
SÖZ DE
KARAR DA
GELECEK DE
Kaynak: AA
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