İçişleri Bakanı Soylu'dan 14 Mayıs paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

14 Mayıs

Beyaz İhtilal

Milletin söz sahibi olduğu gün...



Yine 14 Mayıs

Yeter!

SÖZ DE

KARAR DA

GELECEK DE

