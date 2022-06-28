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İçişleri Bakanı Soylu Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağa ilişkin, "960'ın üzerinde iş makinesi çalışıyor, yaklaşık 5 binin üzerinde personel Batı Karadeniz'de sel afetinde çalışma ortaya koyuyor" dedi.

Gündem 28.06.2022, 07:07 28.06.2022, 08:10
İçişleri Bakanı Soylu Bartın'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Soylu, yetkililerden brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Sinop ve kısmen Karabük ve Düzce'de dünden beri uyarısı yapılan kuvvetli yağışın sabahtan itibaren etkisini gösterdiğini söyledi.

Bazı bölgelerde 24 saatte metrekareye 150 kilogram ve üzeri, bazı yerlere 6 saatte metrekareye 70-75 kilogram yağış düştüğünü aktaran Soylu, "Bu ciddi, risk oluşturabilecek, taşkın oluşturabilecek bir yağıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Bartın'da derelerin suyunun yükselmesi sebebiyle taşkın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Alan olarak çok fazla binayı, iş yerini, yerleşim yerini çok tehdit eder nitelikte değil. 100'ün üzerinde bodrum, depo, bundan biraz daha az olan iş yerini etkiledi. Kamu kurum ve kuruluşları, Belediyemiz, Valiliğimizin nezaretinde hep birlikte zamanında tedbirlerini aldılar. Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık." diye konuştu.

Uyarılara rağmen birkaç yerde küçük çaplı olumsuzluklarla karşılaşıldığına değinen Soylu, meteorolojik raporlara göre, yağmurun sabaha kadar yağmayacağını, bunun sonucunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Soylu, geçen yıl ağustos ayı yağmurlarından sonra bütün kurum ve kuruluşların çok ciddi bir şekilde tedbirlerini aldığını vurgulayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bakanı selden etkilenen şehirlere gidilmesi için görevlendirdiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"AFAD'ımız, DSİ, Karayolları, belediyeler, İl Özel İdaremiz, valilerimizin nezaretinde, milletvekillerimiz, Grup Başkanvekilimiz, İl Genel Meclisi arkadaşlarımız topyekun, herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini, suyun en az zararı verebilmesini, taşkının en az zararı verebilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyor, koymaya devam edecek. Biz bu mesele buradan kalkana kadar da Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle arkadaşlarımızla buradayız.

Can gitmesin, diğerini telafi ederiz. Devletimiz, hükümetimiz bu konuda kararlıdır. Elinden gelen bütün desteği ortaya koyma konusunda iradesini bugüne kadar sergilemiştir, bugünden sonra da sergileyecektir. Vatandaşlarımız bir endişe içerisinde olmasın, karşı karşıya kalınan zararların telafi edilmesi hususundaki adımlarımızı atacağız."

"Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar"

Bakan Soylu, daha önce alınan tedbirler sayesinde büyük bir felaketle karşı karşıya kalınmadığına işaret ederek, "Şunu vatandaşlarımızın bilmesini isteriz; biz bu yağışlar olmadan da tedbirlerimizi alıyoruz. Bu yağışlarda açık gördüğümüz, riskli gördüğümüz, yağışların bir vesileyle etkilediği alanlarda oluşturduğu zararların nereden geldiğini tespit ettiğimiz yerlerle ilgili de tedbirler alıyoruz. Geçmişte aldığımız tedbirler var, sürekli aldığımız tedbirler var, bir de arızayı görüp nerede bir açık varsa orada aldığımız tedbirler de var." ifadelerini kullandı.

Uyarılara uyan vatandaşlara teşekkür eden Soylu, "Kamu kurumlarımız da karşı karşıya kalınabilecek tahribatın azaltılması için iş makineleriyle çok ciddi bir çalışma ortaya koydular. 960'ın üzerinde iş makinesi çalışıyor, yaklaşık 5 binin üzerinde personel Batı Karadeniz'de sel afetinde çalışma ortaya koyuyor." diye konuştu.

Soylu, sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar vatandaşlarla beraber olacaklarının altını çizerek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını aktaran Soylu, "Bizler de buralardayız, vatandaşın emrine amadeyiz. Allah beterinden korusun. El birliğiyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, Bartın'da geçen sene olduğu gibi "afet bölgesi ilan edilme beklentisi" olduğunu belirterek, buna ilişkin değerlendirmesini sorduğu Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu görebilmek için yarını bir görebilmek lazım. Geçen dönemki hasarın yaygınlığıyla bu dönemin hasarın yaygınlığını bir görebilmek lazım. Geçen sefer dönem dönem sadece bir alanı değil, birçok alanı etkileyen sel afetiyle karşı karşıyaydık. Şimdi durum nedir? Gün ışısın çünkü bu suyun yükselmesi sanıyorum saat 17.00-18.00'den sonra oldu. Nereye kadar gidecek, ne zaman çekilecek, nereyi etkileyecek? Vatandaşımızın sırtına bir maliyet yüklemeyiz, kimsenin endişesi olmasın."

#süleyman soylu #Batı Karadeniz
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