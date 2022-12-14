İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı

Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda da 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını duyurdu.

KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde; 05.11.2021 tarihinde “ALKOL”, 15.12.2021 tarihinde “ZEHİR”, 20.12.2021 tarihinde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyonlar başta olmak üzere 1.917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 700.881 litre ile 169.208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.