İçişleri Bakanı: 'Müzik yasağı kararını değerlendireceğiz'

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasını değerlendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen saat 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı ve artık açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurduğu açıklamada müzik yasağına ilişkin henüz bir değişiklik olmadığını belirterek, "Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" demişti. Açıklamanın ardından müzik sektöründen pek çok sanatçı kararı eleştirmişti.