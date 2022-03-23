İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, İbrahim Kalın'ın Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile görüştüğünü duyurdu.
İkili görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri başta olmak üzere, her alanda güçlü iş birliğinin devam edeceği aktarıldı.
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin ara buluculuk çabaları takdirle karşılandı
Ukrayna'daki savaşın küresel güvenlik ve ekonomiye olan yansımalarının konuşulduğu görüşmede, Ukrayna'daki insani krizin derinleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin ara buluculuk çabalarının takdirle karşılandığı belirtildi.
Afganistan'daki mevcut durumun da değerlendirildiği görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine ve Afganistan'da istikrar ve güven ortamının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.
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