İbrahim Kalın'dan 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına cevap verdi.
Gündem 20.10.2022, 10:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır." ifadelerini kullandı.
Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."
Kaynak: AA
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