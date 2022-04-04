İBB’nin ulaşımda zam talebine ikinci ret!
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve esnafın ulaşımda yüzde 50 zam talebini ikinci kez reddetti.
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 50 zam teklifi UKOME'deki bakanlık temsilcilerinin oylarıyla ikinci kez reddedildi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve esnafın ulaşımda yüzde 50 zam talebiyle ikinci kez toplandı. Talep UKOME’de yine bakanlık temsilcilerinin oyuyla ikinci kez reddedildi.
Esnaf, akaryakıta her gün zam geldiği için toplu ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini vurgulamıştı.
Ulaşım esnafı artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zam isterken konuya ilişkin konuşan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ''Petrol varil fiyatları yükseldi. Biz ulaşım sektörü olarak bu durumdan etkilendik. 24 Aralık'ta 11 lira olan motorin 20 lirayı geçti. Akaryakıta yüzde 100 zam geldi. Yedek parça ve işçiliğe yüzde 100 zam geldi. Biz mağduruz zam istiyoruz. Topladığımız ücretin yüzde 60-70'ni akaryakıta veriyor. Emekçi şoför arkadaşlarımız geçinemez noktaya geldi'' dedi.
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