İBB yüzlerce kişinin kurbanını murdar etti

CHP yönetimindeki İBB, Anadolu ve Avrupa yakalarında beş ayrı kurban kesim ve satış noktası kurdu.

Buralarda kişi başı 2 bin 600 liraya hizmet veren ekiplerin İslami usullere göre kesim yapmadığı iddia edildi.

"HAYVANLARA İŞKENCE YAPIYORLAR"

Kesim alanında ekiplere tepki gösteren bir vatandaş, "Hayvanlar murdar oldu. Kaç yüz kişinin murdar olmuş diyor ki 'Uyaracağız' Sağlıksız kesiyorlar, tekbirsiz kesiyorlar yazık günah ya. İşkence yapıyorlar hayvanlara" ifadelerini kullandı.