İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. çalışanlarından eylem
İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. çalışanı işçileri işten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptı.
Gündem 24.02.2022, 17:28
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına (BTO-Sen) üye bir grup, 3 işçinin maaşlarında istedikleri oranda zam yapılmayarak çıkarılmasını, iş bırakarak protesto etti.
Bir süre yürüyüş yaparak tepki gösteren işçiler, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.
İşçiler, çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve maaşlarına istedikleri oranda zam yapılması için yöneticilerle görüşme talebinde bulundu.
İşçilerin buradaki bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA
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