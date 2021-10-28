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İBB'nin yeni taksi plakası teklifi tekrar reddedildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası ve yeni taksi sistemi teklifi oy çokluğuyla tekrardan reddedildi.

Gündem 28.10.2021, 12:52
İBB'nin yeni taksi plakası teklifi tekrar reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 5 bin yeni taksi plakası teklifi gündeme geldi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, taksilerin hizmet kalitesiyle ilgili sorunlar olduğunu, yol ve yolcu seçme, trafik kuralları ihlali, kaba davranış ve kısa mesafe gibi konularda şikayetler geldiğini söyledi.

İstanbul'da 1990 yılından itibaren nüfusun, turist sayısının ve başka kriterlerin arttığını ama taksi sayısının artmadığını, sabit kaldığını anlatan Cihan, kentte taksi sayısının az olduğunu ifade etti. Cihan, 5 bin taksiyi satmayacaklarını, kiralamak ve kurumsal yapı içerisinde işletmek istediklerini belirtti.

"Taksiciler, 30 yıldır böyle zulüm görmedi"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerden önce verdiği sorunları ortak akıl ve birlikte çözme vaatlerinin hiçbirisini tutmadığını dile getirdi.

Ulaşım çalıştayı bildirisiyle ilgili bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını ifade eden Aksu, İBB'nin sürekli PR çalışması, billboardlara, yandaş medyaya sürekli taksi kötüdür algısı yaptırdığını, bu çalışmalara harcadığı parayı teknolojiye aktarması halinde buradaki konuların konuşulmayacağını söyledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in, İstanbul Havalimanı'nda kendi taksisine ceza kesildiği şeklinde asılsız bir iddiada bulunduğunu kaydeden Aksu, şöyle konuştu:

"Hakkımı helal etmiyorum. Asılsız bir iddiada bulundu. Böyle olmadığını belgeleriyle ispat ettim. Benim kızım artık okula gidemiyor. Okulda, 'Babanın taksisi havalimanında farklı ücret yazıyor.' diyorlar. Hocamın (Orhan Demir) bizi bitirme politikası, görev süresi boyunca yetmedi."

İBB’nin yeni sistemine göre, haftalık 45 saatlik mesai ile 4 şoförün çalışması gerektiğini, şoförlere verilecek ücretin 40-50 bin lirayı bulacağını anlatan Aksu, taksilerin bu kadar kazanmadığını savunarak, İBB’ye bunu belediye kasasından mı ödeyeceğini sordu.

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım sorunu olduğunu ama sadece taksi sorunu varmış gibi aylarca bu konunun konuşulduğunu anlatan Aksu, trafik ve toplu ulaşım sorununun da konuşulmasını istedi.

Kentte taksi sayısının artışına ihtiyaç olmadığını, bu dönemde emek suikastı ve itibarsızlaştırmanın arttığını dile getiren Aksu, "Taksiciler, 30 yıldır böyle zulüm görmedi. Her türlü kaosa sürükleniyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Trol hesaplarla saldırıyorlar. Bazı ulusal medyanın kötü taksi imajı vermesi, bizi halkla düşman ediyor." diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aksu'nun sözlerine yanıt vererek, kente hizmet için İETT'yi sübvanse ettiklerini belirterek, "Gerekirse taksiyi de sübvanse edebiliriz." dedi.

Toplantıda yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

Kaynak: AA
#İBB #taksi
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