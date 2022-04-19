İBB'nin yeni aldığı metrobüs de arızalandı

İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.

Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: YAZIK

Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

1 HAFTA ÖNCE ALINDI

Arızalanan metrobüs İBB tarafından 12 Nisan tarihinde teslim alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile düzenlenen teslim töreninde İmamoğlu İETT arızalarıyla ilgili olarak "Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla, bunu daha da azaltacağız. Arıza demişken, şuna değinmek istiyorum: Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var. Ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri, sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük, bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Bazen dönem dönem, ufak tefek artan olsa da daha çok, daha az arıza verir duruma geldiğini ifade etmek isterim." demişti.

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